Viale Manfredi si rifà il look: sono cominciati i lavori di consolidamento del tratto di strada tra via Manfredonia e il piazzale della Stazione

Sono cominciati questa mattina alle 7 i lavori di viale Manfredi, nel tratto compreso tra via Manfredonia e Piazzale Veneto, autorizzati dal dirigente Rome Delle Noci dopo l'istanza del 12 ottobre presentata dall'amministratore unico dell'Impresa 'P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali srl' con sede a Lucera, intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare, appunto, i lavori di consolidamento in quel tratto di strada.

Fino alle 17 la strada resterà chiusa al traffico veicolare. E' stato istituito il divieto di sosta di rimozione forzata ambo i lati a partire sino al termine dei lavori nella fascia quotidiana compresa tra le 7 e le 17.

L'assuntore dei lavori (che resta unico responsabile per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficiente od inadeguatezza di segnalazione, sollevando il Comune ed il personale da esso dipendente, da qualsiasi pretesa e/o azione giudiziaria), dovrà adottare, a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e provvedere agli altri obblighi previsti dell’ Art. 21 del codice della strada e relativo al regolamento di esecuzione, nonché alla posa d’idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell’impresa che esegue i lavori.

La polizia locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.