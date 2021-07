Risanamento del calcestruzzo sui viadotti della Statale 17

Anas ha avviato i lavori di manutenzione programmata dei viadotti tra Volturara Appula e Volturino, lungo la Statale 17 var 'Variante di Volturara Appula', in provincia di Foggia. Gli interventi, per un valore complessivo di oltre un milione e 700 mila euro, riguardano, in particolare, il risanamento del calcestruzzo.



Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, in corrispondenza dei cantieri il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da semaforo o dal personale di cantiere.



Tali limitazioni saranno necessarie dal km 11,560 al km 12,000, in prossimità del Viadotto Molino, all’altezza del territorio di Volturino, dal km 7,450 al km 9,350, in prossimità del Viadotto e l’uscita Galleria Passo del Lupo lato Campobasso, tra i territori di Volturara e Volturino, dal km 6,000 al km 6,440, in prossimità del Viadotto con l’ incrocio della Strada Comunale Montauro, all’altezza del territorio comunale di Volturara Appula e dal km 1,300 al km 1,550, in prossimità del Viadotto La Catola I, all’altezza del territorio comunale di Volturara Appula.



Il completamento dei lavori è previsto entro venerdì 3 dicembre2021.