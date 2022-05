Chiuso il cantiere: completati i lavori sulla Provinciale 88, tra Stornara e Stornarella

Completati i lavori di manutenzione della Provinciale 88 Stornara-Stornarella. Lo annuncia il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: “Un altro impegno è stato mantenuto. Un altro risultato per il territorio è stato raggiunto. Oggi, con i sindaci di Stornara e Stornarella, Rocco Calamita e Massimo Colia, abbiamo condotto un sopralluogo sulla Provinciale 88, verificando il completamento dei lavori su questa arteria che collega i due centri dei Cinque Reali Siti", spiega. "Gli interventi effettuati hanno permesso di realizzare opere per l’allontanamento delle acque dalla strada; di eliminare la rotatoria in prossimità del Comune di Stornara; di ripristinare nuovamente il tappeto d’asfalto su tutto il tratto stradale che collega i due Comuni, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale.

Quello sulla SP 88 è solo uno dei tanti interventi di manutenzione delle strade di Capitanata che abbiamo programmato, che abbiamo già realizzato e che continueremo a realizzare, con la partenza di altri importanti lavori che cominceranno nelle prossime settimane”, conclude