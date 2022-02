Numerosi incidenti anche mortali: sulla 'pericolosa' provinciale Troia-Foggia presto lavori per 1,5 milioni

Lavori per 1 milione e mezzo di euro per la ‘pericolosa’ Provinciale 115 (Foggia-Troia), arteria trafficata e spesso teatro di gravi incidenti stradali. Lo annuncia il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri: “Nell’ambito di una nuova pianificazione coordinata da aree interne, ho chiesto ed ottenuto ancora un finanziamento per l’arteria stradale che, pur essendo stata oggetto di lavori importanti, presenta criticità per la sicurezza”, spiega. “La Provincia, infatti, a seguito di nostre segnalazioni e contestazioni, non ha potuto far altro che prendere atto della pericolosità dell’arteria, quotidianamente percorsa da decine di auto, bus e mezzi pesanti, e teatro di numerosi incidenti anche mortali”, conclude.