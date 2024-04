Centro storico di Vieste bloccato, ma durante i lavori spunta un architrave: ipotesi antico portale

Da oltre 10 giorni, il centro storico di Vieste è in parte interdetto per via di una serie di lavori pubblici ‘radicali’ che stanno interessando la sede stradale e l’impiantistica sottostante. Gli operai sono al lavoro, oltre le transenne, dallo scorso 8 aprile, e stanno procedendo anche con attività di scavo.

Ed è proprio uno di questi scavi, precisamente quello effettuato sul limite tra piazza Vittorio Emanuele e piazza Della Libertà, ad aver attirato la curiosità di numerosi passanti che, attraverso la recinzione posta a protezione dell’area, avrebbero scorto il profilo di quello che sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) un antico portale a circa tre metri sotto la sede stradale.

L’architrave di una antica porta per il ‘fuori le mura’, hanno ipotizzato in molti, che hanno fotografato e filmati lo scavo e sottoposto il documento all’attenzione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e di Foggia.

Ma oltre a questa ‘suggestione’, residenti e operatori commerciali delle zone interessate dai lavori hanno documentato anche i disagi che stanno subendo in questi giorni: “Dall’8 aprile è iniziata una fase particolarmente ‘impegnativa’ di lavori pubblici, con tanto di scavo nelle due piazze di accesso al centro storico di Vieste”, spiega un operatore economico della zona.

“Questo ha impedito (e impedisce ancora) l’accesso di veicoli per raggiungere abitazioni private o attività commerciali ed economiche. In questo condizioni – rimarca – risulta fortemente disagevole (se non impossibile) procedere alle attività di carico/scarico merci o di derrate alimentari”. I lavori, stando alle informazioni riportate su alcuni manifesti dovrebbero durare, nel complesso, un mese.

Periodo durante il quale resta in vigore il divieto di transito, indicato anche sulle transenne poste a chiusura dei principali accessi al centro (ovvero le ‘porte’ di Corso Cesare Battisti e piazza Vittorio Emanuele) “Un mese di disagi e di difficoltà per residenti e soprattutto per le attività della zona”, continua. “Alcuni, quelli che non avevano già ingaggiato dipendenti, hanno preferito tenere chiusa l’attività” rinunciando all’avvio di stagione in concomitanza con i ponti del 25 aprile e 1° maggio. “Agli altri, invece, non resta che attendere”, conclude.