Messa in sicurezza della pendice di monte: chiusa la statale 90 'Delle Puglie' a Orsara

Anas comunica la chiusura provvisoria al traffico, della SS 90 "Delle Puglie”, in entrambe le direzioni dal km 48,320 al km 54,200, all’altezza del comune di Orsara di Puglia in provincia di Foggia.

La limitazione al traffico si rende necessaria per consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla messa in sicurezza del versante roccioso a seguito della frana, avvenuta a gennaio 2021 che ha coinvolto il muro d’imbocco della galleria.

Le operazioni in atto riguardano la demolizione del cordolo in cemento armato e l’abbattimento del muro in mattoni presenti sulla pendice rocciosa della galleria. Successivamente si provvederà alla rimozione del materiale residuo mediante mezzi meccanici.

l traffico sarà deviato su percorsi alternativi condivisi con l'amministrazione comunale e opportunamente segnalati: per gli autocarri, provenienti da Foggia, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, in direzione Napoli uscita obbligatoria verso lo svincolo di Bovino per poi procedere in direzione Autostrada A16.

Per gli autocarri, provenienti da Napoli, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, in direzione Foggia uscita obbligatoria verso lo svincolo di Grottaminarda (AV) per poi procedere in direzione Autostrada A16.

Per gli autocarri, provenienti da Napoli – Benevento, con massa superiore alle 3,5 tonnellate, in direzione Foggia obbligo di svolta su SS90 delle Puglie al Km.37,460 in direzione Grottaminarda per poi procedere in direzione Autostrada A16.

Per gli autocarri, provenienti da Foggia, con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, in direzione Napoli uscita obbligatoria verso lo svincolo di Orsara di Puglia al km. 48,320 per poi procedere sulla S.P. 123 in direzione Foggia.

Per gli autocarri, provenienti da Foggia, con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, in direzione Napoli uscita obbligatoria verso lo svincolo della località " Giardinetto" su S.P. 106, per poi procedere in direzione Napoli sulla S.P.123 dir.



L’interdizione al traffico è attualmente prevista fino mercoledì 28 luglio 2021.