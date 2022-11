L'ex Hotel President sarà messo in sicurezza: proprietario inadempiente, ci pensa il Comune

Il Comune di Foggia provvederà alla messa in sicurezza dell’ex Hotel President di viale degli Aviatori. Il Servizio Lavori Pubblici, diretto dall’ingegnere Concetta Zuccarino, ha approvato tutti gli atti tecnici per l’affidamento dell’esecuzione in danno dei lavori.

L’ente si sostituisce ai proprietari inadempienti, come prevede la normativa, per poi rivalersi sulla società – in liquidazione - che non ha ottemperato all’ordinanza sindacale del 2017 che le intimava di bonificare l’area e mettere in sicurezza l’immobile. L’importo stimato dei lavori ammonta complessivamente ad oltre 280mila euro.

A febbraio del 2021 il fabbricato, oggetto di una serie di esposti partiti all’epoca dalle Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, era stato sottoposto a sequestro. Il complesso edilizio versava allora come adesso in totale ed avanzato stato di abbandono. A tutt’oggi è una discarica a cielo aperto, nelle vicinanze di edifici residenziali e di una struttura sanitaria. Nell’area, peraltro, sono divampati diversi incendi.

Il Comune ha preso atto della necessità di provvedere al ripristino della recinzione metallica e del muro di cinta, alla chiusura dei varchi di accesso alla struttura, delle finestre e dei balconi al piano terra e al primo piano, alla chiusura degli accessi ai locali piscina e spogliatoi, alla rimozione dei rifiuti nelle aree di pertinenza e alla chiusura dei pozzetti. “Sussiste il rischio per la privata e pubblica incolumità relativamente alle parti di edificio che possono costituire pericolo in quanto prive dei requisiti minimi di sicurezza (carenza recinzione, pozzi ascensore e luce non protetti dal rischio cadute, scavi a cielo aperto, piscina, ecc.)”, si legge nella determina dirigenziale, proprio come segnalato nell’ordinanza di cinque anni fa. L’affidamento dell’appalto avverrà tramite procedura negoziata con il criterio del minor prezzo.