Manutenzione dei viadotti sulla 'Variante di Volturara': istituito il senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri

Proseguono i lavori di manutenzione programmata dei viadotti avviati da Anas lungo la strada statale 17 var "Variante di Volturara Appula", in provincia di Foggia. Gli interventi, per un valore complessivo di oltre 1 milione e 700 mila euro riguardano, in particolare, il risanamento del calcestruzzo.



A partire da oggi, in corrispondenza dei cantieri, il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da semaforo o dal personale preposto. Tali limitazioni saranno necessarie nelle seguenti tratte: dal km 2,900 al km 3,400, in corrispondenza del Viadotto ”Ponte su Canale”, nel comune di Volturara Appula; dal km 4,800 al km 5,300, in corrispondenza del Viadotto ”Mantauro 2” nel comune di Volturara Appula e dal km 9,300 al km 9,900, in corrispondenza del Viadotto “Ulvanello”, nel comune di Volturino.

Il completamento per questa fase dei lavori è previsto per lunedì 23 agosto.