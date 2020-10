Manutenzione del manto stradale, traffico limitato su un tratto della statale 'Della Foresta Umbra'

Da lunedì 5 ottobre Anas avvierà i lavori per la manutenzione del manto stradale lungo la SS 750 "Della Foresta Umbra" in provincia di Foggia (dal km 0 al km 6,400) in entrambe le direzioni.

Per consentire l'esecuzione delle attività e a seconda delle esigenze di cantiere sarà attivo un senso unico alternato mediante impianto semaforico o da movieri.

Ai fini della sicurezza della circolazione stradale e in prossimità dei tratti interessati dai lavori, sarà in vigore un limite massimo di velocità di 30 km/h.

Gli interventi saranno attivi tutti i giorni fino al 31 dicembre 2020.