Lavori di efficientamento energetico nella galleria 'Le Croci': chiuso tratto della Statale 'Dei laghi di Lesina e Varano'

Nell’ambito dei lavori per l’adeguamento e l’efficientamento energetico all’interno delle gallerie, Anas ha programmato l’avvio dei lavori di adeguamento funzionale della galleria “Le Croci” lungo la SS 693 “Dei Laghi di Lesina e Varano”, in corrispondenza dei territori comunali di Cagnano Varano e Carpino, in provincia di Foggia.



Nel dettaglio, per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, si rende necessaria la provvisoria modifica alla viabilità con la chiusura del tratto compreso tra il km 37,300 e il km 46,000. Il transito veicolare sarà deviato, con indicazioni in loco, lungo la SS 89 e la SP 50.





Le limitazioni saranno in vigore a partire dalle ore 7,00 di martedì 1°febbraio fino al termine degli interventi, il cui completamento è previsto per domenica 13 marzo 2022.