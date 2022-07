Lavori alle barriere di sicurezza sull’A14, chiusa per una notte l’entrata del casello di Foggia

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 luglio, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il casello di Foggia dell’A14, in entrata verso Bari. Il semaforo rosso scatterà per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza sull’autostrada Bologna-Taranto. In alternativa, Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Foggia Zona Industriale.