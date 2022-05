Lavori sull'A14, chiuso per due notti il casello di Cerignola

Nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 maggio, dalle 22 alle 6, non sarà raggiungibile la stazione di Cerignola est, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara. Lo comunica Autostrade.

Per consentire lavori di pavimentazione sulla A14 Bologna-Taranto, previsti in orario notturno, infatti, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata dal km 587+700 al km 592+800.

In alternativa, Autostrade, in entrata verso Bari, consiglia di entrare dalla stazione di Canosa; in uscita per chi proviene da Pescara, di uscire alla stazione di Foggia; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Foggia Zona Industriale, dove il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con sistemi di pagamento elettronici.