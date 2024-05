Lavori sulla Statale 16 Foggia-Cerignola: da giugno interventi per 4,7 milioni di euro

La SS 16 Foggia - Cerignola è piena di buche, insidie e pericoli ma dal prossimo mese di giugno verranno messi in campo interventi per la messa in sicurezza per 4,7 milioni di euro.

E' quanto stabilito ieri mattina nel corso del tavolo di coordinamento convocato dal Prefetto di Foggia per affrontare la questione della pericolosità della Strada Statale 16, nel tratto in questione. All'incontro hanno partecipato l'assessora alla Sicurezza e Viabilità, Teresa Cicolella, dirigenti del Consorzio Asi, rappresentanti del Comune di Foggia, il responsabile territoriale Anas e il responsabile gestione Anas.

I LAVORI | Durante la riunione, l'Anas ha illustrato un dettagliato cronoprogramma di interventi per un importo totale di 4,7 milioni di euro, che prenderanno il via nel mese di giugno. Questi interventi mirano a migliorare le condizioni della strada e a garantire la sicurezza degli automobilisti e dei pendolari che la percorrono quotidianamente. Inoltre, l'Anas ha comunicato di aver avviato interlocuzioni con il Ministero dei Trasporti per ottenere ulteriori finanziamenti per un importo di 5,7 milioni di euro, destinati al completamento della strada e al miglioramento delle complanari.

"Esprimo la mia soddisfazione per l'esito dell'incontro e per l'impegno dell'Anas nel risolvere i problemi della SS16, che in alcuni tratti mette a serio rischio l’incolumità degli automobilisti. Ringrazio l'assessora Cicolella per aver portato avanti con determinazione questa battaglia per la sicurezza dei cittadini di Cerignola e dei comuni limitrofi. Continueremo a monitorare la situazione e il cronoprogramma dei lavori, sollecitando interventi tempestivi per garantire una viabilità sicura ed efficiente", spiega il consigliere comunale Matteo Conversano, componente della commissione sicurezza, che nelle scorse settimane aveva pubblicamente denunciato la pericolosità del tratto stradale, sollecitando risposte da parte dell’Anas.

L'assessora Cicolella ha espresso la sua soddisfazione per l'impegno dimostrato dall'Anas e ha sottolineato l'importanza di intervenire tempestivamente per risolvere i problemi di sicurezza della SS16, chiedendo risposte immediate per il ripristino dell’illuminazione pubblica in due rotonde di accesso alla statale e interventi di manutenzione immediati su due rampe di accesso alla strada. Ha inoltre ringraziato l'associazione Cittadinanzattiva per aver sollevato la questione e contribuito a portare l'attenzione delle istituzioni sulla pericolosità della strada.

"Desidero ringraziare l'associazione Cittadinanzattiva per il lavoro svolto nel denunciare le condizioni della Strada Statale 16. La loro azione ha contribuito in modo importante a portare l'attenzione delle istituzioni su questa importante questione di sicurezza stradale", ha spiegato. "L'impegno dell'Anas nel programmare interventi urgenti è un segnale positivo per un tratto di strada ormai centrale per i due comuni più grandi della Capitanata e per i 5 Reali Siti, e confidiamo che i lavori procedano speditamente per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada."