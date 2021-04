Costruiscono nei pressi del mare violando il vincolo paesaggistico: pizzicate e denunciate tre persone

A Zapponeta tre persone sono state denunciate per aver realizzato a vario titolo un piazzale ricoperto di breccia con varie opere, muri e piazzole, e posizionato due manufatti per abitazione (container) in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Prosegue l’attività di controllo ambientale da parte dei carabinieri forestali. Quelli di Manfredonia, coordinati dal gruppo carabiniere forestale di Foggia, hanno proceduto al sequestro di un’area di circa 2mila metri quadrati dove era stato alterato l’ambiente naturale in prossimità della duna costiera.

L’intervento è stato compiuto nell’ambito delle attività messe in essere per il controllo del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico della Capitanata.

