Lavori di pavimentazione sull’A14, chiuso per tre notti il casello di San Severo

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, Autostrade ha disposto alcune chiusure notturne del casello di San Severo e del tratto San Severo-Poggio Imperiale.

Nelle tre notti di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 febbraio, dalle 22 alle 6, sarà completamente chiusa la stazione di San Severo, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Poggio Imperiale.

Nelle due notti di giovedì 8 e venerdì 9 febbraio, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale, verso Pescara.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, Autostrade consiglia di percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara/Termoli e rientrare sulla A14 alla stazione di Poggio Imperiale.