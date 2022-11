Lavori di riqualifica delle barriere bordo ponte sulla A14: chiusure notturne delle stazioni di Foggia e Cerignola est

Chiusure notturne delle stazioni di Foggia e Cerignola est della A14 Bologna-Taranto, lo comunica Autostrade per l'Italia. Le chiusure sono state disposte per consentire lavori di riqualifica delle barriere bordo ponte laterali. Per tale motivo, la stazione di Foggia in entrata verso Pescara resterà chiusa dalle ore 22 di martedì 29 novembre alle ore 6 di mercoledì 30 novembre. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di San Severo.

Nelle notti di mercoledì 30 novembre, giovedì 1 e venerdì 2 dicembre, invece, resterà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari e dalla A16 Napoli-Canosa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione Foggia Zona Industriale in entrata verso Bari sulla A14. In uscita, per chi proviene da Bari, si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa sulla A14. Infine, in uscita per chi proviene dalla A16 si consiglia Cerignola ovest sulla A16.