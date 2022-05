Lavori in A14, chiude per 5 giorni la stazione di San Severo

Lavori in A14, aggiornato l'orario di chiusura della stazione di San Severo. Per consentire lavori di ripristino dei giunti in corrispondenza del viadotto 'Venolo', sarà necessario installare una deviazione di carreggiata dal km 586+700 al km 589+600. Per tale motivo, sarà chiusa la stazione di San Severo, in entrata verso Bari, dalle 9:00 di lunedì 9 alle 23:00 di venerdì 13 maggio, in modalità continuativa. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Foggia.