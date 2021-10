Lavori sulla A14 Bologna-Taranto: chiusa la stazione di Canosa, i percorsi alternativi da Pescara a Bari

Lavori di manutenzione stradale sulla A14 Bologna-Taranto, prevista la chiusura della stazione di Canosa, in entrata verso Pescara e in uscita da Bari; percorsi modificati attraverso la stazione di Cerignola Est.

Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. In particolare, per effettuare lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo al km 610+541 della direttrice, la stazione di Canosa rimarrà chiusa fino alle 9:00 di lunedì 25 ottobre, in entrata verso Pescara/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: verso Pescara/Bologna, entrare alla stazione di Cerignola est, sulla stessa A14; verso la A16 Napoli-Canosa, entrare alla stazione di Cerignola ovest sulla A16; in uscita per chi proviene da Bari, uscire alla stazione di Andria Barletta.