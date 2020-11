Tragedia sfiorata alle porte di Foggia: 13enni lanciano sassi dal cavalcavia, colpita auto con a bordo una famiglia

E' accaduto intorno alle 16 di ieri, lungo il cavalcavia della Statale 655, in agro di Foggia. Conducente miracolosamente illeso scende dall'auto e acciuffa i responsabili: sono due 13enni che, solo per un caso fortuito, non hanno causato una tragedia