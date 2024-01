Sassi contro gli autobus di Ferrovie del Gargano: "Fate qualcosa prima che accada l'irreparabile"

Il segretario provinciale della Faisa Cisal, Vincenzo Delli Carri, ha inviato una richiesta di intervento al Prefetto di Foggia, al sindaco di Cerignola e al comando della locale stazione dei carabinieri, in seguito agli atti vandalici verificatisi il 4 e il 13 gennaio ai danni degli autobus di Ferrovie del Gargano, con partenza a Foggia e in transito nella città ofantina tra le 18 e le 19 nei pressi dello stadio comunale di via Napoli, dove al transito dei mezzi sarebbero stati lanciati sassi.

"Hanno provocato spavento e panico all’operatore di esercizio e ai passeggeri a bordo, che solo per un caso fortuito non hanno riportato lesioni. Sono stati provocati danni, lievi, ai mezzi delle Ferrovie del Gargano"

Nell'esprimere le proprie preoccupazioni in merito agli accadimenti, a tutela dei propri iscritti e di tutti gli operatori del settore, Delli Carri ha chiesto un intervento immediato a tutti i destinatari, ognuno per la propria competenza e responsabilità, affinché vengano presi provvedimenti per evitare questi deplorevoli episodi e al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza del personale dipendente e dei passeggeri tutti.

"Bisogna fare qualcosa prima che accada l'irreparabile".

La Faisa Cisal Foggia si dichiara pronta a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a tutela dei lavoratori e di tutti gli utenti e da subito si rende disponibile a confrontarsi con le Ferrovie del Gargano, istituzioni e forze dell’ordine, per individuare soluzioni per la grave problematica.