Lancio di sassi: così dei "bulletti' di 10 e 12 anni spaventano passanti e automobilisti

Salve Foggiatoday, la sera in zona Parco dei Fiori, nelle vicinanze della scuola media Zingarelli, dei ragazzini tra i 10 e 12 anni lanciano i sassi. Ieri sera lo hanno fatto nei miei confronti, senza conseguenze per fortuna. Era già capitato a dei signori di 82 e 81 anni. Erano circa le 20, un paio di bulletti hanno aspettato che passassero le macchine, hanno iniziato a lanciare le pietre e sono scappati. Purtroppo tra la zona della Pam in viale Francia e questa, ci sono un sacco di bulletti che dal pomeriggio alla sera ne combinano di ogni, alle auto in transito e ai passanti. Quando qualcuno prova ad acciuffarli, rispondono che non possono essere toccati. Le vittime non sono tutelate dalla legge.