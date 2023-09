Automobilista lancia busta dell'immondizia dal finestrino dell'auto

A Cerignola un automobilista ha lanciato il sacco nero dell'immondizia dal finestrino dell'auto. È stata immediata la segnalazione sui miei canali social istituzionali, con tanto di targa e immagini che testimoniano il brutto gesto del cittadino 'sporcaccione', che a breve sicuramente riceverà dei provvedimenti, ha assicurato l'assessore comunale alla Sicurezza Teresa Cicolella. "Dopo la segnalazione, mi sono immediatamente attivata per far rimuovere il sacco. Voglio ricordare, però, che i nostri operatori ecologici sono persone, non macchine, a cui si deve rispetto, e non inciviltà gratuita. Pulire è un dovere, curare una città è semplice educazione, che a qualcuno manca".

L'assessore ha pubblicato anche la foto di sei sacchi neri abbandonati in piazza Matteotti, stracolmi di rifiuti di ogni genere. "Ormai il degrado è giunto anche in pieno centro. Chiaramente non sono stati recuperati da Tekra, che ha apposto il cartellino rosso di rifiuto non conforme. Che cosa abbiamo fatto? Attraverso gli accertatori ambientali e gli agenti di polizia locale, abbiamo recuperato importanti elementi riconducibili ad attività commerciali presenti in zona, che saranno, chiaramente, sanzionate. Dopo il controllo, i rifiuti sono stati rimossi".