Androni incendiati e sassi contro le finestre di chi si ribella: "Non ce la facciamo più"

Salve Foggiatoday, siamo qui a scrivervi poiché rappresentate l’ultimo baluardo di speranza per far arrivare l’allarme a delle istituzioni inerti rispetto al malessere sociale di una città e di un quartiere, quello della Macchia Gialla, ormai allo sbaraglio.

Siamo un gruppo di cittadini che vivono in zona, da viale Europa a via d’Addedda, da via Cavotta a via Lenotti. La zona e soprattutto i numerosi parchi verdi qui presenti (in primis parco Pantanella e parco Baden Powell) sono sovente governati dall’anarchia, di giorno in mano a gruppi di ragazzini che trovano libero sfogo nel vandalizzare qualunque cosa a tiro, e di notte ostaggio di ragazzi poco più che maggiorenni liberi di spacciare, scorrazzare nei parchi con motorini in tre senza casco e disturbare con urla e cori da stadio fino a tarda notte qualunque onesto lavoratore abbia desiderio di dormire.

La cadenza è pressoché giornaliera: si sentono batterie di fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte, stappi di bottiglia rigorosamente frantumate in terra e canzoncina di “tanti auguri”. Sempre che il nutrito gruppo poi non voglia “esagerare” sparando violenti petardi tali da far suonare tutti gli antifurto della zona.

Tante le chiamate al 112 e 113, non interviene mai nessuno e nei pochi casi in cui la pattuglia è libera e si “affaccia” in zona, i nutriti gruppi scappano via per tornare poco dopo con tanto di beffa. Per quei pochi (e coraggiosi) cittadini che hanno fatto notare tali comportamenti ai soggetti, a chi è andata bene ci ha rimesso un sonoro “vai a quel paese”, a chi è andata male è andato il frantumi il vetro di una finestra con una pietra.

Sono stati incendiati androni dei portoni, divelti e svuotati estintori nei corridoi dei box e buttate pietre nei giardini privati per il semplice gusto di farlo. Qui ormai non esiste più un cestino dei rifiuti perché tutti distrutti, non esiste più un cassonetto integro perché incendiati, non esiste più una cassetta elettrica in sicurezza perché divelte, ecc ecc ecc.

Come se non bastasse, nella mattinata di ieri (13 novembre) presso il parco Baden Powell sono stati rimossi i lampioni rendendo una parte completamente buia.

Ditta che dopo l’intervento di alcuni residenti, è riuscita a rimuove “solo” 4 lampioni, rattoppando i buchi lasciati alla meno peggio con del cemento per poi scappare via sommersi dalle ire dei presenti.

A pochi giorni dall’elezione chiediamo al nuovo sindaco se davvero queste le priorità del Comune di Foggia e se davvero le energie a Palazzo di città vengono indirizzate alla rimozione di lampioni perfettamente funzionanti che creano sicurezza al posto di affrontare gli immensi problemi della città di Foggia.