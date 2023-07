Lago di Varano: ok della Regione al dragaggio per stralci

Occhi puntati sul lago di Varano questa mattina in Prefettura. Sul tavolo le azioni da mettere in campo per salvaguardare specchio d’acqua, cittadini ed economia. La Regione Puglia con un documento ufficiale ha riconosciuto i lavori di dragaggio per stralci.

Resta il timore di compromettere la stagione balneare; ma prima di tutto viene la salute, anche quella del lago dalla quale dipendono l’economia e la sussistenza di chi vive su quelle sponde. E’ ancora fresco il ricordo della moria di pesci (con le annesse conseguenze) che interessò il lago di Lesina lo scorso autunno.

Riuniti allo stesso tavolo, tra gli altri, oltre ai rappresentanti regionali dei dipartimenti coinvolti e al vice presidente Raffaele Piemontese, anche i sindaci dei comuni lagunari che questa mattina sembrerebbero aver ritrovato la sintonia dopo la rottura di qualche giorno fa a causa dei differenti modi e toni con cui è stata affrontata la questione a partire da un certo punto.

Con loro anche il Cnr e l’Ente Parco Nazionale del Gargano, che proprio attraverso le nostre colonne aveva lamentato “il mancato riscontro delle funzioni regionali competenti ma anche della Provincia di Foggia” alla proposta di protocollo d’intesa attraverso cui realizzare alcuni primi interventi. Alla fine è stato anche chiesto di istituire un tavolo permanente sulla questione e di mettere on line i dati giornalieri delle analisi dell’Arpa così da tenere costantemente informati i cittadini.