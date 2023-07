L'allarmante 'Giustizia fai da te' nel Foggiano: i casi di ladri e rapinatori pestati a sangue

Tre casi di giustizia fai da te e l'approvazione di molti - evidentemente favorevoli al detto 'occhio per occhio, dente per dente' - devono far riflettere tanto sulla esasperazione generale della gente rispetto ai fenomeni criminosi, quanto sulla gravissima mancanza di fiducia di molti nei confronti delle forze dell'ordine.

Va da sé che chi ha reagito con la stessa violenza, se non addirittura peggio, non ha dimostrato di essere certamente migliore di chi ha compiuto il reato.

Sarebbe bastato limitarsi a bloccare i malviventi e a chiamare carabinieri e polizia. E invece si è preferito riempirli di botte, punirli, seviziarli e sequestrarli.

Chi ne sta già pagando le conseguenze sono due ragazzi di Foggia, di 21 e 25 anni, che dovranno rispondere di sequestro di persona e lesioni personali, in concorso con altri due soggetti in corso di identificazione, ai danni di un altro ragazzo che era stato sorpreso in casa dal proprietario e da tre suoi amici.

Si sono resi protagonisti di violenze e minacce. La vittima delle sevizie ha riportato escoriazioni, tumefazione ed ecchimosi in diverse parti del corpo.

Dovranno fare i conti con la giustizia anche i tre autori del pestaggio ripreso dalle telecamere, del 42enne rincorso e malmenato in strada dopo un tentativo di rapina alla pizzeria ‘0881’, al Rione Martucci. L'uomo era stato inseguito e scaraventato a terra. "Una vera e propria azione di vendetta o giustizia privata rappresentata da una serie impressionante di violentissimi calci e pugni". Ora il caso è all’attenzione della Procura.

I familiari di un diciassettenne di San Severo - accerchiato e pestato a sangue dopo che, armato di coltello, aveva appena messo a segno una rapina in un bar di Casalvecchio di Puglia - sono intenzionati a perseguire penalmente i responsabili dell'aggressione, una decina di persone che lo hanno colpito sia a mani nude che con una mazza da baseball. Il minorenne aveva ammesso anche l'addebito del furto, in concorso, del veicolo utilizzato per commettere il fatto.