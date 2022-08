L'incubo di una famiglia in vacanza a Peschici: "E' stata una esperienza terribile"

Si è trasformata in un incubo la vacanza sul Gargano di una famiglia di Zurigo composta da cinque. I vacanzieri - che hanno avevano affittato un appartamento in pieno centro a Peschici per tutto il mese di luglio - hanno definito "terribile la villeggiatura. “Era così grazioso che pensavamo che sarebbe stata una bella esperienza, come quella che avevo fatto dieci anni prima. Per questo avevo pensato di condividere la bellissima sensazione con la mia nuova famiglia”. Tuttavia, spiega il turista, non ci sarebbe stato un giorno senza musica fuori controllo fino alle 4 del mattino e urla fino alle sei: “E’ stato così ogni giorno".

"Non riuscivamo a dormire e i bambini erano sempre nervosi”. Il turista sostiene di aver pagato abbastanza l’affitto dell’appartamento e di aver chiesto, senza ottenere riscontro, il rimborso dopo due settimane. Di essersi rivolto alle forze dell’ordine e di essersi finanche recato in Comune, “ma nessuno mi ha ricevuto”. “Come mai Peschici ha avuto questa terribile trasformazione? Chi è responsabile della distruzione di un posto meraviglioso come questo? Il livello del turismo è veramente basso e i prezzi sono altri. Non c'è intrattenimento culturale. E’ stata una esperienza terribile. Da evitare soprattutto per i tedeschi (per i quali ‘Quiet’ è prezioso), che cercano riposo e relax.