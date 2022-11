Ragazza 21enne scomparsa da tre giorni. I familiari: "Potrebbe essere in stato confusionale"

Sono in corso le ricerche di Ivana Vozi, 21enne di Lucera, allontanatasi volontariamente dal proprio domicilio la sera del 31 ottobre scorso. La ragazza è ricercata, su Lucera e nei comuni limitrofi, dai carabinieri che - ricevuta la denuncia da parte dei familiari - hanno predisposto e attivato un piano di intervento.

La ragazza, madre di un bimbo piccolo, si sarebbe allontanata volontariamente, pare, in compagnia di un'altra persona. Al momento non ci sono elementi per ritenere possibile una fuga verso altre province o regioni. Familiari e amici sono preoccupati e, da questa mattina, hanno lanciato una serrata campagna social: "Chiunque l'abbia vista si faccia avanti", si legge nei post diventati ormai virali. "Potrebbe essere in stato confusionale".