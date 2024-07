In arrivo a Foggia gli ispettori ambientali: vigileranno sui conferimenti errati e i rifiuti abbandonati

Il Comune di Foggia è pronto ad arruolare ispettori ambientali. L’ente è intenzionato ad istituire il servizio avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato e di promozione sociale, anche in forma associata.

Spetteranno sempre agli agenti di Polizia Locale l’accertamento e la contestazione delle violazioni, mentre l’ispettore ambientale si occuperà delle attività di informazione, prevenzione, vigilanza, controllo e accertamento del corretto conferimento dei rifiuti urbani.

Presidieranno il territorio comunale e contribuiranno alle azioni di contrasto all’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ingombranti e non, o addirittura di rifiuti pericolosi; vigileranno sulla rimozione delle deiezioni canine e verificheranno la dotazione dei padroni per la raccolta; controlleranno, inoltre, che i rifiuti destinati alla differenziata non finiscano nella frazione indifferenziata.

“In caso di accertamento di violazioni – si legge nella bozza di convenzione -, gli operatori nominati redigeranno verbali, forniti dal Comando di Polizia Locale, che verranno consegnati allo stesso ufficio di Polizia Locale, per il tramite del Protocollo generale dell’Ente, secondo le procedure di legge, e per gli ulteriori adempimenti”.

È stato predisposto un apposito avviso pubblico (scade il 15 luglio) per raccogliere manifestazioni di interesse utili all’individuazione delle organizzazioni interessate a prestare la propria collaborazione, con le quali stipulare una convenzione.

I futuri ispettori ambientali seguiranno un corso di formazione a cura della Polizia Locale, coadiuvata dagli ispettori ambientali di Amiu Puglia. Superato il corso, saranno nominati ispettori ambientali con decreto sindacale.

Ai sensi del Codice del Terzo Settore, le associazioni riceveranno un rimborso spese.