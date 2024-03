Rischi per i pedoni e asfalto dissestato: scatta il limite a 30 km/h sulle ‘tre corsie’ e in via Salvemini

Si abbassa a 30 chilometri orari il limite di velocità sulle cosiddette ‘tre corsie’, vale a dire viale I Maggio, e in via Gaetano Salvemini, la strada che costeggia la parrocchia di San Ciro fino all’incrocio con via Gioberti.

A stabilirlo sono due distinte ordinanze a firma del dirigente del Settore Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, il comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci.

Si tratterebbe, fanno sapere da Palazzo di Città, di misure transitorie, nelle more degli interventi di manutenzione. Nulla a che vedere, dunque, con l’eventuale istituzione delle cosiddette zone 30 in città.

È soprattutto l’esigenza di migliorare le condizioni di sicurezza degli attraversamenti pedonali all’intersezione tra viale I Maggio e via Radice, considerati pericolosi, a motivare il provvedimento. È l’incrocio all’altezza della Parrocchia di Santa Maria del Carmine. Si tiene conto proprio della presenza della chiesa, frequentata anche da persone anziane e soggetti vulnerabili, e di un’area attrezzata a verde pubblico.

L’arteria, intensamente trafficata, è larga complessivamente circa 40 metri.

“Per quanto i tempi di attraversamento siano stati ottimizzati per consentire il massimo della temporizzazione della luce verde in favore del pedone contemperandola con i cicli semaforici relativi all’intensa circolazione veicolare”, come si legge nell’ordinanza, non è detto che i pedoni riescano a completare in tempo l’attraversamento dell’intera sede stradale e raggiungere in sicurezza il marciapiede di destinazione.

Gli altri attraversamenti lungo tutte le ‘tre corsie’, anche non semaforizzati, presentano gli stessi rischi per l’incolumità dei pedoni.

La riprogettazione degli scivoli e la rifunzionalizzazione dell’impianto semaforico nel suo complesso, si apprende, è in fase di studio. Ma la conformazione dell'intera arteria potrebbe cambiare in futuro.

Una prima ipotesi prospettata dall’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso prevede l’allargamento dello spartitraffico, l’eliminazione degli stalli di sosta nella corsia centrale e l’installazione di rotatorie per spostarsi sulle corsie laterali, che diventerebbero una sorta di complanare dove si viaggerebbe in una sola direzione.

Per il momento, il limite massimo di velocità di 30 km/h è valido lungo tutto il viale I Maggio, in entrambe le direzioni marcia e su tutte le carreggiate. In alcuni tratti era già presente la segnaletica che imponeva lo stesso limite massimo per dissesto stradale.

Il cartello di pericolo ‘strada dissestata’ compare anche in via Salvemini. Le condizioni dell’asfalto e gli avvallamenti procurati dalle radici degli alberi rendono pericolosa la circolazione. E, anche in questo caso, scatta il limite massimo di 30 km/h.