Ispezioni ai cavalcavia e alle barriere di sicurezza: chiusure in vista sull’A14 e sull’A16

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22 di martedì 18 alle 6:00 di mercoledì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio situate nel suddetto tratto, ‘Torre Alemanna sud’ e ‘Ofanto sud’.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 Candela-Cerignola verso Cerignola, all'ingresso della città proseguire su viale di Ponente e seguire le indicazioni ‘A16 Napoli- Bari’, immettersi sulla SP143 dell'Ofanto e rientrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22 di martedì 18 alle 6 di mercoledì 19 giugno, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Foggia o di Cerignola est.

Dalle 22 di mercoledì 19 alle 6 di giovedì 20 giugno, sarà chiusa la stazione di Foggia, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di San Severo, di Cerignola est, o di Foggia Zona Industriale (quest'ultima altamente automatizzata). Sarà chiusa l'area di servizio ‘Le Saline ovest’, situata nel tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est, verso Bari.