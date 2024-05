Tremiti, missiva sessista alla candidata sindaco: "Lesbica e leccona. Non sai cucinare, come puoi fare il sindaco?"

Una lettera pregna di sessismo è stata inviata negli scorsi giorni alla candidata sindaca al comune delle Tremiti, Annalisa Lisci. "Non sai scrivere, non sai cucinare, come puoi pensare di fare il sindaco", scrive l'anonimo estensore che aggiunge: "Non vogliamo un sindaco lesbica e leccona".

La notizia ha indignato la politica locale non: "È ignobile la missiva che ignoti hanno inviato alla candidata sindaca delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci", commenta Lia Azzarone, presidente dell'assemblea regionale del Partito Democratico.

Parole che, secondo Azzarone, "rendono al meglio la pochezza umana di chi le ha scritte" e che sono "ancora più ignobili perché proferite da anonimi scrittori, che non hanno inteso dare una paternità precisa a delle righe oggettivamente indegne che vogliono portarci fuori dalla civiltà".



"Condivido quanto già espresso da Annalisa: non è l'orientamento sessuale a definire una persona. Piuttosto, sono certi concetti a definire chi li esprime", aggiunge Azzarone. "Esprimo netta condanna per l'accaduto e rivolgo il mio in bocca al lupo ad Annalisa, che da oggi avrà un motivo in più per godere della mia stima", conclude.