L'isola di Pianosa alle Tremiti, un paradiso terrestre trasformato in discarica del mare

Fu abitata in passato ma da più di mezzo secolo è completamente dimenticata dall'uomo. Eppure l'isola di Pianosa è un paradiso terrestre, nell'arcipelago delle isole Tremiti, che ospita una flora e una fauna straordinaria.

Come ci spiega il responsabile del 'Laboratorio del mare' del Marlin Tremiti Adelmo Sorci, "L'isola riceve una enorme quantità di rifiuti provenienti dal mare in quanto barriera naturale. Sul versante che affaccia sulle isole maggiori, San Domino, Capraia e San Nicola, si trovano oggetti di ogni genere, dalla plastica, polistirolo e addirittura un dissuasore della velocità. Ma - continua Sorci - è arrivato il momento di fare qualcosa per la bonifica di quest'area". Per questo motivo, la Marlin Tremiti, che si occupa di ricerche scientifiche, ha chiesto all'Ente Parco del Gargano e al Comune di Tremiti di organizzare due giornate, chiamate 'Clean up Pianosa", nei mesi di giugno e luglio, con l'intento appunto, di ripulire e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente. Ora spetta ai due enti dare l'approvazione e appoggiare l'iniziativa di Marlin Tremiti.