Paura alle Tremiti, bimbo resta bloccato sugli scogli di Cala Matano

Attimi di panico, quest'oggi, alle Isole Tremiti, dove un bambino è rimasto bloccato sugli scogli di Cala Matano e non riusciva a ricongiungersi alla sua famiglia.

Il bambino è stato soccorso dagli uomini della Capitaneria di Porto di Termoli (competente nell'arcipelago delle Diomedee) e dalla delegazione di spiaggia in servizio a San Domino. Come riporta l'Ansa molisana, l'imbarcazione con gli ufficiali a bordo ha raggiunto il piccolo, traendolo in salvo e riportandolo a terra. La disavventura si è conclusa nel migliore dei modi.