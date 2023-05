Blitz dei militari: sequestrato villaggio turistico sul Gargano

I militari del Nucleo Investigativi di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e della Sezione di Polizia giudiziaria Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Foggia, hanno dato esecuzione, nel comune di Ischitella di una misura cautelare reale disposta dal Gip del Tribunale di Foggia – su richiesta della Procura della Repubblica – nei confronti di due persone.

I due soggetti sono accusati di aver realizzato, in concorso tra loro, mediante una lottizzazione abusiva, un nuovo villaggio turistico su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. Il villaggio turistico era stato realizzato nel tempo con l’edificazione di diverse strutture su una superficie sottoposta a vincolo ambientale e in difformità con il Piano regolatore generale.

Il provvedimento è il frutto di una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha visto impegnati i militari del Nipaaf di Foggia coadiuvati da un Ctu nominato dalla stessa Procura. Le indagini hanno consentito di accertare come su un’area all’interno del comune di Ischitella, prossima al mare e destinata in Prg a servizi a uso pubblico e di interesse generale con divieto di edificazione per i privati, era stato edificato un nuovo villaggio turistico.

L’intervento sarebbe stato eseguito in assenza di titoli abilitativi comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in contrasto con il Prg, con trasformazione della destinazione d’uso dell’area e conseguente lottizzazione abusiva materiale delle superfici. Le aree e le opere ivi esistenti sono state sottoposte a sequestro preventivo.