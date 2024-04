Paura a Ischitella: incendio distrugge appartamento

Incendio distrugge appartamento ad Ischitella.

E' successo nella serata di ieri, quando il rogo - quasi certamente di natura accidentale - si è sviluppato all'interno di una abitazione in via Sotto Le Mura. In breve tempo, le fiamme hanno attraversato i vari ambienti della casa, distruggendo mobili e arredi, annerendo le pareti e incenerendo porte e infissi.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Non è escluso che il rogo abbia avuto origine da un cortocircuito. Fortunatamente non si registrano feriti nè intossicati.