La prigionia di Ioanna: "Vorrei sentirmi libera di potermi muovere"

Ioanna, 24 anni di Foggia affetta da 'acondrodisplasia ossea' - portatrice di cannula tracheostomica per una grave insufficienza respiratoria ? ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme, con l?obiettivo di riuscire a compare una macchina che le permetterebbe di muoversi liberamente con tutti i suoi macchinari. ?Contribuirai a rendermi quella libertà che è normalità per gli altri? scrive nel testo che accompagna la richiesta.

La vita di Ioanna è pesantemente ostacolata dalle difficoltà che ogni giorno incontra durante gli spostamenti. ?Ogni volta che devo spostarmi da casa, per andare a fare qualche visita in ospedale o dei controlli, ma anche semplicemente per fare una passeggiata un po' più lontano, devo pagare un taxi o chiamare un'ambulanza".

Per questi motivi non può programmare le uscite: "Mi impedisce di fare ciò che tutte le persone della mia età fanno liberamente, come per esempio poter staccare con la mente uscendo di casa. Restare chiusa in casa mi fa sentire prigioniera?.