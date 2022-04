Non si ferma al posto di blocco, ingrana la marcia e investe un poliziotto. E’ successo a Foggia, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un ragazzo di 21 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. In particolare, il 21enne, al fine di sottrarsi all’alt intimato in un controllo stradale, proseguiva la marcia con il proprio veicolo investendo un appartenente alle forze dell’ordine. Lo stesso, in passato, insieme ad altri complici, si era reso responsabile di alcuni furti in esercizi commerciali della città utilizzando la tecnica ‘del buco’, cioè penetrando nei negozi attraverso dei fori praticati nelle pareti perimetrali.