Appello del fratello di Lorenzo, investito a Foggia da un'auto pirata: "Chi ha visto ci aiuti"

È ricoverato presso il policlinico Riuniti di Foggia il 45enne investito ieri mattina in piazza Pavoncelli, davanti al centro igiene di Foggia, presumibilmente da un'Audi station wagon di colore grigio il cui conducente, anziché fermarsi per prestare i primissimi soccorsi, si è dato alla fuga imboccando via Zara.

Lorenzo ha riportato varie ferite e fratture per via dell'incidente. Sul suo volto e in testa i segni dell'accaduto. La prima a soccorerlo è stata una automobilista donna che ha allertato immediatamente i sanitari del 118.

Il fratello del 45enne investito si rivolge a chiunque possa dare informazioni utili per risalire all'autore del sinistro. "Se qualcuno ha visto qualcosa si rivolga alle forze dell'ordine".

Stesso invito a costituirsi al pirata della strada.