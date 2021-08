Investiti da un camion in retromarcia, perdono un cucciolo di 5 mesi fuggito via per lo spavento: "Aiutateci a ritrovarlo"

Sono disperati i proprietari di Blanco, il cucciolo di 5 mesi fuggito in località Porticello/Molinella a Vieste. Assurde le circostanze. Il cane è scappato dopo che i suoi proprietari sono stati investiti da un camion in retromarcia. Il cucciolo era in braccio e con la caduta è fuggito spaventato. Il proprietario è riuscito a seguirlo fino alla boscaglia circondata da villaggi ma da quel momento, nonostante le ricerche mai interrotte giorno e notte, di lui non si hanno più notizie. Si ipotizza che qualcuno lo abbia trovato visti i numerosi villaggi in zona. La sua famiglia è disperata. Chiunque lo ritrovi o lo veda con qualcuno, contatti l'associazione LNDC Vieste al 3205347038.