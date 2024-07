Invasione di zanzare in zona 'Parco degli Amici'. I residenti: "La situazione è insostenibile"

Via Olanda · Macchia Gialla

Qualora non dovesse ottenere una risposta provvederà ad inoltrare alle autorità competenti segnalazione di mancata esecuzione di obblighi contrattuali previsti a tutela della salute pubblica. A scrivere, su queste colonne, è un abitante della zona di via Olanda, altezza 'Parco degli Amici', che denuncia la presenza di insetti di ogni specie, perlopiù zanzare: "Abbiamo la prova fotografica di una bimba di un anno, che abita in un palazzo adiacente alla zona indicata aggredita da nugoli di zanzare con circa 20 punture alle gambe".

Il cittadino si è rivolto più volte ad Amiu, tramite e-mail e al telefono, chiedendo un intervento di disinfestazione dell'area. "Noi abitanti dei palazzi limitrofi siamo invasi da insetti di tutti i tipi (zanzare, zecche, topi, addirittura anche una biscia). La zona, pur se delimitata, è talmente infestata da impedirci l’uso di balconi e giardini. È una situazione divenuta insostenibile e ai limiti della decenza sanitaria".