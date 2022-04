Assurdo allo Zaccheria, parte la 'caccia' a Iemmello dei tifosi: due entrano in campo e tentano di aggredirlo

Sotto di quattro gol - 1 a 5 - e con un uomo in meno dalla metà del primo tempo per l'espulsione di Sciacca, un tifoso rossonero è entrato in campo dall'anello inferiore della Curva Nord e ha tentato di aggredire Pietro Iemmello, che si stava apprestando a calciare il penalty decretato dal direttore di gara in favore del Catanzaro, per un fallo di Dalmasso.

Dalla curva sono volate alcune bottigliette e un fumogeno. Poco dopo, un paio di tifosi hanno fatto irruzione sul terreno di gioco. Uno si è diretto verso il centravanti ex Foggia, al quale i tifosi, durante tutto l'incontro, hanno riservato cori e striscioni contro.

Quando la situazione è rientrata, dopo una interruzione durata dieci minuti, Iemmello ha rinunciato a calciare il rigore della tripletta personale e dopo la trasformazione di Gatti sulla respinta dell'estremo difensore rossonero che aveva neutralizzato il tiro dagli undici metri di Sounas, è uscito tra i fischi dello Zaccheria.

Qualche minuto dopo un altro tifoso è entrato in campo, questa volta dalla Curva Sud, si è diretto verso la panchina degli ospiti, verosimilmente alla ricerca del 'Re', così come era soprannominato quando vestiva la maglia rossonera. Rincorso dagli steward, è riuscito a scappare. La gara è terminata con il successo dei calabresi per sei reti a due (continua a leggere).