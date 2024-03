Raccoglie funghi velenosi scambiandoli per prataioli, micologo scongiura un'intossicazione mortale

Il consiglio degli esperti ai raccoglitori di funghi è sempre quello di non mangiarli crudi o in grosse quantità, ma soprattutto di far controllare il raccolto sempre da un micologo. Il rischio di mangiare specie velenose è dietro l'angolo, tant'è che alcuni giorni fa, nei boschi tra San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, un tecnico della prevenzione della Asl Fg, nonché micologo, mentre era impegnato nella ricerca di funghi primaverili della famiglia Morchellaceae, ha incrociato un cercatore occasionale di funghi al quale, durante l'informale chiacchierata, ha chiesto di mostrargli il raccolto.

Ebbene, nella cesta erano presenti esemplari di morchella esculenta, cosiddette spugnole commestibili soltanto dopo prolungata cottura, l'Hypholoma Fasciculare o falso chiodino, "insolito trovarlo in questa stagione", che risulta tossico costante con sindrome gastrointestinale a breve latenza. "La cosa che mi ha spaventato è stata la presenza di due esemplari giovani di amanita verna, detta tignosa di primavera e facente parte della cosiddetta triade della morte".

Il raccoglitore li aveva scambiati per funghi prataioli ed era convinto che fossero commestibili. "Quando mi sono qualificato come micologo, si è ricreduto".

Praticamente è stata scongiurata un'intossicazione da fungo mortale.