Insegnante morta durante uno scippo a 54 anni, San Severo le intitola un nuovo asilo nido

La Giunta Comunale, su proposta e relazione del sindaco Francesco Miglio, ha deliberato l'intitolazione dell'asilo nido Mario Carli alla professoressa Assunta Titti Petrone, docente ed educatrice tragicamente scomparsa all'età di 54 anni, il 6 febbraio 1992 per le conseguenze di uno scippo nei pressi dell'ufficio postale di via Filippo D'Alfonso, a San Severo. L'asilo sorgerà su un'area di proprietà comunale per una superficie complessiva di 5.897,00 mq prospiciente via Mario Carli, per un importo pari ad € 794.382,79.

"Abbiamo ritenuto opportuno individuare la denominazione del nuovo asilo nido tra le personalità del mondo scolastico ed educativo che si siano particolarmente distinte per l’impegno profuso nella diffusione dei valori della legalità, della convivenza civile e per la coerenza nelle responsabilità civili, giudiziarie ed educative dimostrate verso i giovani. La professoressa è stata un esempio profondo di operosità intellettuale e sociale, una delle figure del mondo della scuola sanseverese più conosciute ed apprezzate" il commento del sindaco Francesco Miglio. "La città di San Severo non vuole dimenticare una donna, una mamma, una docente che ha dato tanto alla nostra comunità, spendendo la sua vita con i giovani e per i giovani”.

Chi era Titti Petrone

Laurea in Lettere e Filosofia conseguita con lode presso l’Università degli Studi di Bari, Anno Accademico 1962. Nell’anno scolastico 1962/1963 assume la docenza presso la scuola media di Lesina. Negli anni scolastici 1964-1968 è docente presso la scuola media Fioritti di Apricena. Dal 1969 al 1992 è docente presso la scuola media Palmieri di San Severo. Ha conseguito anche l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Secondarie Superiori.

E’ stata molto impegnata nella vita sociale e culturale della nostra Città. Consigliere e presidente dell’associazione Amici della Musica di San Severo. Ha fondato e presieduto il Club Inner Wheel di San Severo l’8 febbraio 1990. Grande appassionata e tifosa di tutte le squadre di basket cittadine, a lei è stato dedicato il torneo di basket 'Titti Petrone' svoltosi il 30 e 31 maggio 1992.