Avvertimento sul Gargano, incendiata la casa rurale del funzionario del Consorzio di Bonifica: "Non mi faccio intimidire"

La casa di campagna distrutta dalle fiamme, l’esterno devastato con 7 alberi di ulivo, tavoli e staccionate tagliate di netto con motoseghe. E’ il grave atto intimidatorio subito la sera dello scorso 7 marzo da Giovanni Russo, funzionario del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, a capo del Settore Forestale.

Pochi dubbi sulla matrice dolosa del gesto, avvenuto in contrada Faina, nelle campagne di San Giovanni Rotondo, in direzione Borgo Celano. Della piccola proprietà - una casetta rurale di 30 mq, adeguatamente ristrutturata - è rimasto solo l’esterno; circa 20mila euro i danni stimati. I vigili del fuoco, intervenuti per sedare le fiamme, hanno lavorato per oltre due ore per mettere in sicurezza la zona.

L’accaduto è stato immediatamente denunciato ai carabinieri da Russo, che da tempo è al lavoro per riorganizzare e valorizzare la rete sentieristica delle aree interne del Gargano, denunciando le storture che spesso interessano il promontorio. Lui però non si lascia intimidire: “Vuol dire che stiamo lavorando sugli argomenti giusti, sulle linee di sviluppo giuste per questo territorio. Col Consorzio di Bonifica Montana del Gargano stiamo collaborando con tutti i Comuni per sviluppare le reti sentieristiche e favorire lo sviluppo turistico sostenibile delle aree interne. Forse questa attività ha infastidito chi preferisce la solitudine per portare avanti attività illecite (dal taglio abusivo di legname, alla presenza di piantagioni di marijuana, fino al deposito di macchine rubate)”, spiega.

“Questa attività, e il via vai di turisti che ne consegue, ha forse dato fastidio a qualcuno, al punto di farmi recapitare un messaggio così forte. Ma noi siamo abituati a vivere nella legalità, e queste cose ci rafforzano”, spiega. La battaglia, infatti, è condivisa con la moglie, Carmela Strizzi, funzionario del Parco nazionale del Gargano, ente per il quale ha svolto il ruolo di direttrice facente funzioni. Le indagini dei carabinieri, al momento contro ignoti, sono in corso. Pochi dubbi sulla natura dolosa dell’accaduto: la porta del manufatto era stata forzata e le fiamme fatte partire dall’interno; la devastazione esterna ne è una ulteriore conferma.

Russo ipotizza che il gesto possa essere una risposta ad un post pubblicato 24 ore prima, sulla sua pagina Fb, nel quale denunciava l’uso del filo spinato lungo i sentieri, che blocca i sentieri e deturpa il paesaggio. “Il mio intento era quello di promuovere un confronto con gli allevatori per trovare una soluzione a questa pratica. Il pascolo brado è presente in tutta l’Italia centromeridionale, ma l’uso del filo spinato è una pratica presente solo Gargano”, spiega. L’invito al confronto, però, non è stato recepito, e il resto è finito nelle pagine di cronaca.

Intanto Russo sta incassando la solidarietà di tante persone. Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di San Giovanni Rotondo, Michele Crisetti. “Che tristezza vedere le immagini dell’atto vandalico e intimidatorio che ha colpito il nostro concittadino e capo settore forestale del Consorzio di Bonifica del Gargano Giovanni Russo”, ha commentato. “La casa bruciata, gli alberi tagliati, le staccionate e i tavoli distrutti: una storia familiare fatta di solide radici che qualcuno ha tentato di cancellare, invano. Giovanni, sei una persona perbene, onesta, un gran lavoratore. Va’ avanti a testa alta. Tutta la tua comunità ti è vicina, hai la nostra piena solidarietà”.

Negli ultimi mesi, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha promosso e realizzato numerosi interventi. Tra questi, il ‘Sentiero dei Due Conventi’, tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, un altro sentiero tra San Marco e Rignano Garganico, mentre sono in corso i lavori per la realizzazione di sentieri tra tra Cagnano Varano e Monte Sant’Angelo, fra Carpino e Ischitella oltre al ‘Sentiero del Lago’, sullo specchio lacustre di Varano.