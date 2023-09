Il racconto di Pasquale, il papà del 17enne accoltellato: "L'aggressore poteva essere fermato prima"

Pasquale, il papà del minorenne accoltellato a Foggia da un 19enne di Candela, ripercorre le fasi dell'alterco finito nel sangue in cui il figlio è rimasto gravemente ferito. A Costantino l'aggressore ha inferto una coltellata all'addome e due dietro la schiena. Drammatici gli istanti successivi. "Non riuscivano a fermare l'emorragia e per questo ci hanno detto che lo avrebbero trasportato a Casa Sollievo per un intervento"

All'appuntamento con l'aggressore, Costantino ci è andato con il fratellino 14enne e l'amichetto di 13. Motivo del chiarimento, alcuni atteggiamenti che avrebbe avuto il ragazzo nei confronti della sorella 16enne e di una sua amichetta, che frequentava. "Ha importunato mia figlia e dato fastidio all'amica".

Il fratello e l'amico di Costantino sono riusciti a scongiurare il peggio, atteso che, secondo quanto ci riferisce il padre della vittima, hanno spintonato l'aggressore facendolo cadere a terra. "Ora hanno gli incubi e fanno fatica a recarsi regolarmente a scuola".

Durante la fuga, il 19enne ha pubblicato due storie su Instagram raccontando l'accaduto e di essersi recato armato all'appuntamento per il timore di una imboscata. Eppure, tra le parti, non ci sarebbero stati mai precedenti prima del grave episodio. "Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere".

Così Pasquale, padre di Costantino, sull'eventualità del perdono: "Non è facile, umanamente sì ma voglio capire perché è arrivato a tanto e se poteva essere fermato prima. Sicuramente sì"