Gli bloccano la pensione perchè risulta morto: il racconto di Nando, 'resuscitato' dopo l'errore dell'Inps

Chiamato dalla banca perché l'Inps richiedeva la restituzione delle ultime due mensilità pensionistiche: è quanto accaduto ad un 66enne foggiano che si è ritrovato protagonista di una vicenda burocratica assurda.

Venerdì 1 marzo il signor Nando ha ricevuto dalla sua banca una telefonata durante la quale gli veniva comunicato che l'istituto di previdenza sociale aveva richiesto la restituzione delle mensilità di gennaio e febbraio della pensione di anzianità della quale Nando beneficia.

Recatosi agli uffici dell'Inps di via della Repubblica a Foggia, gli veniva comunicato che, dai dati in loro possesso, risultava deceduto il giorno 1 dicembre 2023.

Allibito, il signor Foglietta, ha dapprima cercato di spiegare che, evidentemente, c'era stato un errore per poi vedersi costretto a ricorrere all'assistenza legale del proprio avvocato per ristabilire l'ordine delle cose e per richiedere eventuali danni all'ente previdenziale.

Dopo le lungaggini burocratiche e aiutato dal clamore mediatico, ieri mattina gli è stato comunicato che, anche per l'Inps il signor Nando Foglietta era vivo.