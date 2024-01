Pazienti morti nell'Hospice, parla l'infermiere indagato: "Sicuro del mio operato, ho vissuto mesi d'inferno"

“Ho vissuto mesi di inferno. Ma ora sto ricominciando a respirare”. A parlare è l’infermiere 55enne di Torremaggiore, finito al centro dell’inchiesta sulle presunte ‘morti sospette’ che, nell’aprile scorso, ha investito l’Hospice di Torremaggiore. L’ipotesi mossa dell’accusa (e respinta dall’indagato) sarebbe quella di aver somministrato impropriamente ai pazienti un farmaco con effetto sedativo - il Midazolam, appartenente alla categoria delle Benzodiazepine - utilizzato soprattutto per i malati terminali.

Quindici le morti sospette; nei mesi scorsi, le Procura di Foggia aveva ordinato la riesumazione delle salme di quattordici pazienti (il quindicesimo era stato sottoposto a processo di cremazione). In tre casi, i periti non hanno riscontrato traccia alcuna del farmaco incriminato; in un solo caso, il medicinale, presente, era regolarmente previsto nel piano terapeutico del paziente. In tutti gli altri casi, invece, i periti hanno sì riscontrato tracce del farmaco, ma queste non sarebbero “stimabili” in quantità o percentuale netta, e quindi “definibili” per determinare (o meno) il decesso di una persona (qui i dettagli). "Se tracce di quel farmaco sono state rintracciate non è per mia responsabilità", ribadisce a FoggiaToday l'infermiere che, difeso dall'avvocato Luigi Marinelli, si pone nuovamente a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L’imputazione provvisoria è omicidio volontario plurimo. Cosa ha provato quando ha letto l’avviso di garanzia?

Quando sono arrivati i carabinieri a casa per la notifica dell’atto e quando ho letto l’avviso mi è crollato il mondo addosso. In tanti anni di professione - 26 in tutto, con responsabilità in sale operatorie, pronto soccorso e lungodegenze, sempre con encomi e parole di lode - non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Sono certo del mio operato, se quel farmaco è stato somministrato non sono stato io a farlo.

Il farmaco in questione si trova normalmente in questo tipo di struttura?

Sì, è un farmaco presente e che, in alcuni casi, viene indicato nelle terapie. A volte veniva infuso in estemporanea, ma sempre e solo su prescrizione del medico di turno.

Ritiene che il deposito delle perizie chiarisca in qualche modo la vicenda?

Per la Procura non so. Per me è stata una boccata d’ossigeno: sono sempre stato sereno rispetto al mio operato, se tracce di quel farmaco sono state rintracciate non è per mia responsabilità.

Quanti infermieri si avvicendano in una giornata di lavoro? Come è regolamentata la somministrazione della terapia?

In una giornata ci sono tre turni di lavoro. Per ogni turno possono alternarsi dai due ai quattro infermieri. Per ogni paziente c’è un documento - il Fut, ovvero il Foglio Unico di Terapia - in cui vengono segnati i farmaci che devono essere somministrati nelle 24 ore. La terapia è prescritta dal medico e, anche in caso di urgenza o somministrazione estemporanea, deve essere sempre il medico a decidere e autorizzare. Non c’è liberà di azione per gli infermieri.

L’avviso di garanzia ha raggiunto solo lei...

Non so davvero spiegarmi questa cosa.

Come è nata la vicenda?

Nasce tutto da un esposto, ma non sappiamo da parte di chi. Di certo non da familiari dei degenti: sono cascati dalle nuvole anche loro.

Come ha vissuto questi otto mesi, dall’inizio dell’inchiesta ad oggi?

Sono stati mesi durissimi. Questa vicenda mi ha segnato moltissimo e sono ancora molto provato. Ho dovuto fare ricorso alle terapie di uno psicologo perché non riuscivo a reggere il peso di tutto questo. Io so come ho operato e sono come mi sono preso cura dei pazienti in questi anni, ma questa vicenda mi ha psicologicamente distrutto.

Ha mai pensato di abbandonare la professione?

Sì, c’è stato un momento in cui non riuscivo più a lavorare. Arrivavo in ospedale, dove sono stato trasferito dall’Asl per mia tutela, e subentravano gli attacchi di panico. Adesso va meglio: l’aiuto della famiglia e dei nuovi colleghi mi sta aiutando a superare anche questo.

Perché è stato trasferito?

E’ stata una decisione dell’azienda: mi ha trasferito in altra struttura della provincia per mia tutela. Io sarei rimasto anche all’Hospice, anche se in questi mesi non ho ricevuto una telefonata o un messaggio dai colleghi per sapere come stessi o per un confronto.

Com’era il rapporto con loro?

Normale. Si lavorava, a volte c’erano degli screzi come in tutti gli ambiti.

Cosa farà adesso?

Aspetterò. Continuerò a lavorare finché non si chiarirà questa vicenda. E resto a disposizione della Procura per ogni chiarimento.