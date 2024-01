Prime parole del nuovo arcivescovo di Foggia: "Qui tante persone buone, i giovani la nostra priorità"

"Qui troverò tante persone buone che già mi stanno accogliendo e quindi questa missione per me sarà piuttosto dolce". Queste le prime dichiarazioni pubbliche rilasciate da Mons. Giorgio Ferretti, nuovo arcivescovo della Diocesi Foggia-Bovino in Corso Vittorio Emanuele durante il corteo pedonale finalizzato all'ingresso nella Basilica Concattedrale, dove ad attenderlo c'erano decine e decine di fedeli. "I giovani saranno la nostra priorità, come Chiesa dobbiamo star loro vicino, parlare del Vangelo e aiutare le istituzioni a farli studiare e darli un lavoro" ha aggiunto.

Campane a festa, canti e striscioni hanno accolto mons. Ferretti, ricevuto dalla sindaca Stefania Russo e dal parroco, don Francesco Paolo Gabrielli, il nuovo arcivescovo ha raggiunto a piedi la Concattedrale dove, dopo un breve momento di preghiera, ha preso possesso della Cattedra (guarda qui il video).

Alle 11.30 Mons. Giorgio Ferretti sarà a Foggia per una visita ad alcuni degenti del Policlinico di Foggia. Seguirà, alle 16.30, la Solenne Celebrazione Eucaristica stazionale e l'atto canonico di inizio ministero presso la Fiera di Foggia, dove si prevede un arrivo massiccio di fedeli della Fraternità missionaria di Sant'Egidio, di cui Ferretti è membro dal 2004. Alle 19 è previsto l'arrivo dell'Arcivescovo presso la Cattedrale di Foggia, dove avverrà il rituale del 'passaggio di consegne'