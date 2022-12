Vigili del fuoco sempre sul pezzo, oltre 10mila interventi in 12 mesi: "Presto un nuovo Distaccamento"

Sono stati circa 10mila gli interventi di soccorso tecnico urgente messi a segno dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia (e relativi distaccamenti), nel corso del 2022. Si tratta di numeri importanti soprattutto se messi in relazione all'estensione e alla conformazione oro-geografica della Capitanata.

Circa il 50% degli interventi hanno riguardato l’attività prestata per contrastare gli incendi (qui il dettaglio dell'attività antincendio boschivo); di questi, in particolare, circa 2500 hanno riguardato incendi di sterpaglie e boschi. Tra questi, vanno sicuramente ricordati, l'incendio di Baia delle Zagare in prossimità di un noto centro turistico, quello di San Agata di Puglia del 21 e 22 agosto e, infine, quello di Ascoli Satriano in cui l'incendio stava per lambire le mura della città Ducale. Gli interventi hanno comportato un impegno per più giorni con un dispositivo di soccorso costituito da diverse squadre di terra. E' stato possibile scongiurare conseguenze più gravi grazie anche all'intervento di canadair e elicotteri del corpo. Fortunatamente gli eventi non hanno comportato danni a persone.

Il 5% degli interventi di soccorso tecnico urgente ha riguardato, purtroppo, l'attività di estrazione di persone coinvolte in incidenti stradali, nella maggior parte dei casi purtroppo già senza vita. Altri interventi di particolare rilievo sono stati quelli che hanno visto coinvolto il Comando nel recupero di una autobotte di gpl ribaltatasi sulla A16. Grazie al tempestivo intervento del personale e di quello avanzato del Cnvvf è stato possibile evitare il peggio qualora la fuoriuscita di Gpl fosse stata innescata. L'intervento che si è protratto per circa 24 ore è consistito nel travaso in sicurezza di tutto il Gpl contenuto nel mezzo incidentato. Numerosi anche gli incendi di ecoballe sversate e abbandonate nelle campagne del Foggiano, fenomeno che si sta verificando con frequenza sempre maggiore.

Importante anche l'attività svolta dal presidio del Cara, a Borgo Mezzanone, fortemente voluto dalla Prefettura di Foggia, in cui il personale è intervenuto ben 152 volte per incendio di baracche (l'ultimo solo alcuni giorni fa) nel ghetto presente sull' ex pista. Grazie al tempestivo intervento degli uomini del Corpo Nazionale si è evitato che gli eventi registrati nel corso dell'anno potessero coinvolgere uomini, donne e bambini che vivono in quella realtà.

Nel corso del 2023, per far fronte alle necessità della Provincia di Foggia, la presenza del Corpo nazionale del vigili del fuoco si rafforzerà con l'istituzione di ulteriore distaccamento, quello di San Giovanni Rotondo, che si va ad aggiungersi agli ormai 6 distaccamenti presenti oltre alla sede centrale (Lucera, Cerignola, San Severo, Manfredonia, Vico del Gargano e Deliceto) e al presidio del Cara. A questo si aggiungerà, molto probabilmente, anche l'istituzione di un distaccamento volontario sui Monti Dauni nel Comune di Candela.

Sarà, inoltre, attivato un presidio rurale, utile a garantire una più rapida ed efficace risposta sul territorio nell'ambito del soccorso urgente, in particolare delle aree più esposte a rischio incendi boschivi e di prossimità. Tale presidio, a servizio del Parco Nazionale del Gargano, si aggiunge a quelli già attivati dall'estate del 2022 (Parco nazionale del Gran Sasso, dell’Alta Murgia, del Cilento, del Pollino, dell’Aspromonte e del Parco regionale delle Madonie) che rientrano in un progetto Nazionale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.