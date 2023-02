Evasione del boss Raduano "sconcertante". Interrogazione urgente ai ministri Nordio e Piatedosi

L’eclatante evasione del boss di Vieste, Marco Raduano, dal carcere di massima sicurezza di Nuoro, finisce sul tavolo dei ministri Nordio e Piantedosi.

A manifestare l’intenzione di presentare una interrogazione sul caso è l’ onorevole Carla Giuliano (M5S): "L'evasione del boss foggiano, Marco Raduano, è un episodio gravissimo e sconcertante. Nell'esprimere l'auspicio che possa essere al più presto rintracciato e riconsegnato alla giustizia, e nel prendere atto che il Dap ha disposto urgenti accertamenti, preannuncio che presenterò un'interrogazione urgente ai ministri Nordio e Piantedosi affinché spieghino come possa essere accaduto un fatto così grave", spiega.

“Solleciterò i ministri a rivedere con urgenza la geografia giudiziaria in provincia di Foggia - prosegue - con la riapertura di presidi di giustizia e chiederò anche a Nordio e a Piantedosi a che punto sia l'iter di elevazione dei commissariati di San Severo e di Cerignola a strutture dirigenziali di primo livello, come da me richiesto a gennaio 2022, e se ci sia intenzione di aprire il commissariato di Vieste, così come richiesto e comunicato alla delegazione M5S dall'ex prefetto di Foggia, dottor Carmine Esposito. Lo Stato deve aumentare i presidi di legalità e di giustizia in provincia di Foggia per far sentire la propria presenza al fianco dei cittadini della Capitanata", conclude.

CHI E' MARCO RADUANO | Raduano è stato recentemente condannato quale figura di vertice dell’omonimo clan operante nella città di Vieste, sul Gargano, nell'ambito dell'operazione ‘Neve di marzo’. L'inchiesta ha consentito la disarticolazione di un sodalizio criminale operante su Vieste finalizzato al narcotraffico, aggravato dal metodo mafioso, dall’ingente quantitativo dello stupefacente smerciato e dall’impiego di armi, anche da guerra. Nei suoi confronti è stata inflitta una condanna a 19 anni di reclusione, oltre a 3 anni di libertà vigilata quale misura di sicurezza. Nell'ambito della guerra di mafia in corso sul Gargano, Raduano è sfuggito ad un grave agguato. E' il primo detenuto a riuscire a fuggire dall'istituto detentivo di Nuoro, ritenuto tra i più sicuri d'Italia, nel quale sono ristretti terroristi, mafiosi e criminali di alta caratura.